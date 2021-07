Spaß und Schrecken im neuen Roman von Ottessa Moshfegh

Der krause Plot, von US-Jungstar Ottessa Moshfegh, 40, in „Der Tod in ihren Händen“ mit allerfeinstem Horror entworfen, geht sogar ziemlich gut auf. Es gibt in dieser Geschichte über die Aussteigerin Vesta, 72, zu viel Geistesumnachtung und Gemütszerrüttung, als dass deren Denken und Handeln unter einen Hut zu bringen wären.

Halbwegs eindeutig in Erfahrung zu bringen ist: Vesta, Sekretärin einer Abrechnungsstelle für Arztrechnungen im Ruhestand, war mit Walter, einem deutschen Erkenntnistheoretiker, unglücklich verheiratet und flüchtet nach dessen Krebstod gemeinsam mit ihrem Hund Charlie in den Osten der USA, in einen nahezu menschenleeren Ort namens Levant, wo sie ein Häuschen am Lake David bezieht, drei Hektar Grundbesitz, eine Insel in der Seemitte.

Auf einem ihrer Waldspaziergänge findet sie eine Notiz: „Sie hieß Magda. Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Ich war es nicht. Hier ist ihre Leiche.“ Es findet sich aber keine Leiche. Kein Blutfleck. Keine Spur. Vielleicht, mutmaßt Vesta, sei der Brief der „Auftakt einer längeren Geschichte“. Was nur eine von Vestas kolossalen Untertreibungen ist.