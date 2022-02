Was ist ein NFT? Um das zu verstehen, stellt man sich am besten eine Kette vor. Jedes Glied dieser Kette trägt eingravierte Informationen, die sich nicht verändern lassen. Sonst würde man die ganze Kette zerstören. Die Kette ist die Blockchain, jene Technologie, die hinter Krypto-Währungen wie Bitcoin steckt. Blockchains sind fälschungssicher, weil sie nur mit Zustimmung sämtlicher User verändert werden können. Wenn nun jemand ein NFT kauft oder erstellt, wird der dahinterstehenden Blockchain eine neue Informationseinheit angefügt - ein, wenn man so will, zusätzliches graviertes Kettenglied. Darauf gespeichert sind der Besitzer des Werks und weitere Angaben. Jedes Blockchain-Glied ist wiederum verknüpft mit dem Produkt, das eine Bild-, Ton- oder auch Video-Datei sein kann.



Klingt alles sehr theoretisch. Daher ein Selbstversuch: Ich erstelle ein NFT und bringe es in den Handel. Zunächst brauche ich dafür Krypto-Geld. Um ein NFT zu erschaffen, muss ich Gebühren zahlen. Ich besorge mir keine große Krypto-Währung wie Bitcoin, sondern eine kleine, weithin unbekannte: Sie heißt "Ignis". Der Wert eines Ignis entspricht ungefähr einem Euro-Cent. Ignis, verwendet meist von App-Entwicklern und anderen Profis, ist eher umweltfreundliches Krypto-Geld, zumindest frisst es weniger Energie als viele andere. Mittels Kreditkarte kann man online Euro in Ignis wechseln.



Wer Krypto-Geld besitzen will, muss es irgendwo verwahren. Also brauche ich noch eine digitale Geldbörse auf dem Handy. Ich installiere die App "Sigbro", ein Wallet, das mit Ignis kompatibel ist. Denn nicht jede Geldbörse eignet sich für sämtliche Krypto-Assets.



All das war aber erst die Vorarbeit, der Erwerb der Eintrittskarten in die Krypto-Welt. Nun kommt das eigentliche NFT ins Spiel. Das Kunstwerk: eine profil-Titelseite vom März 2020, aus den ersten Tagen der Pandemie. "Als die Welt stillstand" steht in weißen Lettern auf dem sonst fast gänzlich schwarzen Cover.