Abschaffung der KESt: Ein Geschenk an die Reichen?

Ein Schritt zurück

Tatsächlich wäre das zunächst einmal ein Schritt zurück. Denn die KESt-Befreiung für Kursgewinne hatte es in Österreich lange gegeben, ehe sie unter SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann 2012 gekippt wurde. Bis dahin konnten Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Fondsanteile) nach einer Behaltefrist von einem Jahr steuerfrei verkauft werden. Ab da fielen auf den Gewinn zunächst 25 Prozent Kapitalertragsteuer an, seit 2016 sind es 27,5 Prozent. Daneben werden auch Ausschüttungen mit 27,5 Prozent besteuert. Für Zinsen auf Spar- und Kontoguthaben fallen demgegenüber 25 Prozent an, aber wer bekommt heute schon noch Zinsen.



Das Wertpapiergeschäft ist für Anlegerinnen und Anleger einerseits riskant, andererseits auch keine Mezzie. Gebühren, Spesen, Steuern. Eine Abschaffung der KESt auf Kursgewinne wäre - no na - eine Erleichterung für jeden Menschen, der in Wertpieren macht. Und das sind keineswegs nur die "Reichen" (der Begriff ist ohnehin dehnbar, vor einigen Jahrzehnten wäre die Zielgruppe jedenfalls deutlich kleiner gewesen). Abgesehen davon, und das wissen wir aus mehreren internationalen Recherchen, haben die sehr "Reichen" ohnehin exklusive Mittel und Wege, ihre Steuerlast zu "optimieren". Offshore investieren kann nun einmal nicht jeder Kleinanleger.



Um wie viel Geld geht es da eigentlich? Die Frage lässt sich nicht präzise beantworten, weil das Finanzministerium die Einnahmen aus der "Kursgewinnsteuer" nicht scharf abgrenzt. Der Betrag geht in den gesamten Kapitalertragsteuereinnahmen des Bundes auf, die in jüngerer Vergangenheit zwischen zwei und drei Milliarden Euro im Jahr lagen.



Ende 2017 hatten die NEOS dazu eine parlamentarische Anfrage an das Finanzministerium gerichtet. Dessen Antwort: 2016 habe die KESt auf "Kursgewinne und Derivate" 101 Millionen Euro erreicht, nach 225 Millionen 2015 und 127 Millionen Euro 2014. Einschränkung: Diese Zahlen erhoben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. "Es muss angemerkt werden, dass die, Kursgewinnsteuer' keine eigene budgetäre Position darstellen kann", schrieb das BMF damals. Die Einnahmen fallen einerseits auf dem Konto "Kapitalertragsteuer auf Zinsen und sonstige Erträgnisse" an, können andererseits aber auch in die Positionen "Körperschaftsteuer" und "Veranlagte Einkommensteuer" hineinspielen. Seufz.