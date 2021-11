Karaoke mit Hitler: Jonathan Meese im Wiener Volkstheater

Auf Bildschirmen laufen der trashige 1980er-Jahre-Film „Der Fan“, in dem Désirée Nosbusch ihr Pop-Idol tötet und mit einem elektrischen Brotmesser zerkleinert – und natürlich Meeses liebstes Sci-Fi-Movie „Zardoz“ (1974). „Wir kochen eine Führersuppe“, heißt es an einer Stelle. Der Abend ist ein bizarrer Exorzismus, eine seltsame Sekte arbeitet sich rabiat am deutschen Wesen ab. Das Horst-Wessel-Lied wird ausgiebig gesungen, es muss im Gegensatz zu den meisten anderen Songs nicht abgeändert werden, weil es deutsch genug ist.

Abgesehen von den aberwitzigen musikalischen Einlagen dümpelt dieses Happening jedoch langatmig und szenisch einfallslos vor sich hin. Ein Highlight ist Martin Wuttke, der als zugekiffter Roadie erzählt, was für ein „geiler Typ“ Hitler gewesen sei. Aufgabe erfüllt: Man hat den Teufel so lange beim Namen genannt, bis er in die Hölle geflohen ist.