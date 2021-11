Noch radikaler agiert nun die HBO-Serie „ Succession “ , die gerade in die dritte Staffel gestartet ist. Das Kammerspiel um einen skrupellosen US-Medienmogul, der seine vier Kinder permanent demütigt und gegeneinander ausspielt im Wettbewerb um seine Nachfolge, ist nicht nur spannend wie ein Königsdrama von Shakespeare: So wenig Empathie die Figuren untereinander an den Tag legen, so schwer fällt es auch beim Zuschauen, nur einen Funken Sympathie für sie zu entwickeln. Sie stehen für ein durch und durch korruptes System, das in den letzten Zügen liegt.