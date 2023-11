Oh du Trunkene! Wie es um die Architektur der Adventmärkte steht

Am Karlsplatz ein unregelmäßiges Gewürfel von Kleinstgebäuden. Viel Holzgeschnitztes und Handbemaltes: „Krautnudeln mit Speck“, „Hauspunsch – Apfelpunsch – Beerenpunsch“, „Zum Bert“. Heuer feiert der „Art Advent“ im Schatten von Johann Bernhard Fischer von Erlachs Barockkirche sein 30-jähriges Jubiläum. Es gibt ein „Himmelszelt“ und eine „Sternenwerkstatt“, eine Strohlandschaft und einen Draisinen-Express, dazu Rustikal-Holzbauten in allen Farben und Formen. Nach 30 Jahren pendeln sich die Dinge ein.

„Weihnachten ist im Reigen der Konsumfeste konkurrenzlos“, stellte der Wiener Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann einst fest. Da in vielen Menschen immer noch das Gefühl vorhanden sei, dass es sich bei Weihnachten um ein religiöses Fest mit tiefgründiger Bedeutung handle, wolle man diesem Empfinden so oder so Ausdruck verleihen: „Nach dem Kaufrausch im durchgestylten Shoppingcenter geht es dann auf den urigen, traditionellen Weihnachtsmarkt, wo diese religiösen Gefühle wiederum durch Konsum ausgedrückt werden.“ Vielleicht ist das sentimental und kitschig, aber wem wollte man vorweihnachtliche Sentimentalität und Lust am Kitsch vorwerfen.

Die Schwärze der Nacht legt sich gnädig über die Einraumhäuschen. Die Zweckbauten verschwinden im Dunkel, übrig bleiben grell bis anheimelnd beleuchtete Verkaufsschauräume, eingerahmt von Lametta, Tannengrün und Lichterketten. „Großzügige urbane Plätze verwandeln sich in kleine Dörfer mit schmalen Gassen“, sagt Beer. Es ist eng und manchmal laut, es riecht nach Glühwein und Süßem, Zahnarztpraxislicht mischt sich mit warmen Farben. Die temporären Kleindörfer erobern mit rustikalem Kitsch die Stadt, gern vor historischer Kulisse: Karlskirche, Rathaus, MuseumsQuartier. „Vieles erinnert an alpine Chalet-Dörfer, an Après-Ski-Spaß und Hüttengaudi.“

Weihnachtsmärkte sind Ballungsräume erweiterter Ambivalenzen. Während sich die einen am grellbunten Geblinke berauschen, denken andere an Lichtverschmutzung. Kinder betreten die Glitzerwelt mit Herzklopfen und Lachen im Gesicht, Erwachsene tendenziell mit verschärftem Alkoholverlangen. Aus Sicht eines Punschliebhabers ist die Weihnachtsmarktzeit eine auf Wochen ausgedehnte Party. Wenn es einen Ort gibt, der zugleich unbändige Freude und Fluchtreflexe auslösen kann, dann dieser.

Zwischenstation: Rathausplatz

Der Rathausplatz an einem Novemberabend. Die Menge drängt sich, dicht an dicht. Viele Touristen, der Abend der tausend Selfies. Es ist nahezu unmöglich, nicht mitfotografiert zu werden. Ein Kind greint, es wolle noch nicht nach Hause. Das Greinen geht geschmeidig in Plärren über. Die rot-weiß-rote Jacke eines Besuchers verkündet am Rücken in großen Buchstaben „Österreich“, darunter ein Bundesadler, groß wie ein Plattencover, ein leicht illuminiertes Federtier. Ein Stofftierverkäufer, der in seltsamer Mischung aus Brüchigkeit und Wärme spricht, preist einem älteren Paar seinen Lieblingsbären an. Im Bärenleben, so der Mann hinter dem Verkaufsstand, könne nicht mehr viel passieren, weil Bärchen eine überstülpbare Mütze habe. Einer am Punschstand sagt als Erstes, er sitze auf dem Trockenen, ordert als Zweites eine weitere Warmgetränkerunde, und ist drittens gleich beim Zuprosten. Eins, zwei, drei im Saufeschritt. Das Interessante am Feierrausch gen Jahresende jenseits sämtlicher Architekturfragen ist die Parallelität der unterschiedlichen Emotionen.