Spurensuche: Warum Kufstein die Kokain-Hochburg Österreichs ist

Die Ergebnisse der Studie werfen jedes Jahr eine Frage auf: Warum wird ausgerechnet in Tirol so viel Kokain konsumiert? Eine Spurensuche bei Ermittler:innen, Drogenexpert:innen und beim Kufsteiner Bürgermeister liefert mehrere Ansatzpunkte.

Jede:r Einwohner:in von Kufstein konsumiert im Jahr durchschnittlich zwei Lines Kokain. Das zeigt das Ergebnis eines Abwasser-Monitorings , durchgeführt von der EU-Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA in Zusammenarbeit mit der Medizinuniversität Innsbruck. Analysiert wurden Drogenrückstände im Abwasser von österreichischen Städten – heuer nahm Wien zum ersten Mal teil. In der Hauptstadt werden etwa 371 Milligramm Kokain pro Tausend Personen konsumiert – in der 17.000-Einwohner-Stadt Kufstein sind es 537 Milligramm.

Einen Messfehler in Kufstein kann Studienleiter Oberacher jedenfalls ausschließen, das Monitoring wird in dem Ort bereits seit mehreren Jahren wissenschaftlich korrekt durchgeführt. Im Vergleich zu 2021 ist der Cannabis- und Kokainkonsum um jeweils 14,6 und 33,6 Prozent gestiegen.

Folder und Präventionsprojekt

Der Polizei und der Stadt Kufstein ist das erschreckende Ergebnis bekannt. Die Zahlen werden profil-Informationen zufolge „sehr ernst“ genommen. Bürgermeister Martin Krumschnabel von der Bürgerliste „Die Parteifreien“ reagiert auf profil-Anfrage etwas gereizt. Das Thema sei bekannt und nicht weiter berichtenswert. Ganz kalt lassen dürfte den Ortschef der negative Spitzenplatz für seine Stadt aber nicht lassen. Er kündigt gegenüber profil an, gemeinsam mit der Polizei Präventionsmaßnahmen wie ein Drogen-Aufklärungsprojekt auszuarbeiten. Krumschnabel kündigt auch Informationsfolder zum Thema an, sie werden, wenn alles gut läuft, Ende dieses Jahres gedruckt. Recht weit gediehen dürften die Aufklärungsprojekte noch nicht sein, zu Details hielt man sich in Tirol bedeckt.

Auch wenn es keine abschließenden Erklärungen für den Drogenkonsum in Kufstein gibt, halten Fachleute gegenüber profil folgende Gründe für plausibel: Einer davon ist die Fachhochschule Kufstein, an der 2200 Studierende eingeschrieben sind. Sie machen mehr als ein Zehntel der Stadtbewohner aus. Dazu kommt: Während der Wintersaison sind viele Touristinnen und Touristen in Kufstein, auf Aprés-Ski-Parties soll es eine gesteigerte Nachfrage nach Drogen gebe. Auch die geographische Lage – die Nähe zu Deutschland – könnte eine Rolle spielen. Die Stadt liegt direkt an der Grenze.

Wolfgang Weninger, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant in Kufstein, bestätigte, dass auch innerhalb der Kufsteiner Polizei die Bekämpfung von Drogenkriminalität dieses und kommendes Jahr im Fokus stehen würde. Über die Gründe für den hohen Konsum will er öffentlich nicht spekulieren. Er sagt nur soviel: „Polizeilich kann man sich den hohen Konsum nicht erklären, deshalb geht es jetzt darum, Präventionsarbeit zu leisten.“

Und dabei wird Kokain derzeit immer beliebter – laut einer Befragung des EMCDDA hätte ein Sechstel der Österreicher:innen zugegeben, mindestens einmal in ihrem Leben das „weiße Pulver“ konsumiert zu haben. Die Dunkelziffer könnte jedoch deutlich größer sein. Wird sich das noch ändern? In Kufstein arbeitet man zumindest daran.