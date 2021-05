Das ist auch der großen Frances McDormand zu verdanken, die hier eine ihrer virtuosen, völlig unangestrengt erscheinenden Performances hinlegt: Sie spielt in "Nomadland" eine, die alles verloren hat (Mann, Haus, bürgerliche Existenz) und sich in ihrem klapprigen Wohnmobil auf eine Reise durch Amerikas Wüstenszenerien macht und auf Menschen trifft, die sich in derselben Situation befinden wie sie. Das kleine Wunder dieses Films liegt in der Weigerung, sich diesen Leuten mit wohlfeiler Dramatik oder gar Mitleid zu nähern.