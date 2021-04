Der charmanteste Auftritt gelang der Koreanerin Yuh-Jung Youn, die als best supporting actress in der subtilen Immigrantenfabel „Minari“ prämiert wurde: Es sei heute, zur Feier des Ereignisses, egal, wie man ihren Namen ausspreche, sagte sie, und Brad Pitt, der sie auf die Bühne geholt hatte, wurde zum Ziel ihres leicht exzentrischen Flirts. Als besten Nebendarsteller würdigte man Daniel Kaluuya, der in „Judas and the Black Messiah“ den Black-Panther-Anführer Fred Hampton gab. Gelebte Diversity herrschte an diesem Abend sowieso: Ganz unangestrengt gaben people of color, Regisseurinnen und Schauspielerinnen den Ton an, neun der 20 Nominierungen in den vier Schauspielkategorien entfielen auf nicht-weiße Menschen.

Ihr Plädoyer für das Kollektiverlebnis Kino krönte Frances McDormand gegen Ende der Gala mit wölfischem Heulen, und dann meinte sie lakonisch noch, dass man diesen club-ähnlichen Schauplatz ja statt für das viele Reden auch für Karaoke hätte nutzen können. Es stimmte. Man war ja unter sich.