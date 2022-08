Pussy Riot: Disney, Putin, Eurotrash

Textlich wird nicht explizit gegen Putin agitiert, stattdessen singt man gegen globale Entertainment-Konzerne wie Disney („Princess Charming“) an. Den Protest reicht das Kollektiv dann in seinen Performances nach, zuletzt bei einem Konzert in Zürich, wo eine der Sängerinnen auf ein Bild des russischen Präsidenten urinierte. „Matriarchy Now“ ist als Gegenentwurf zum Putin’schen Patriarchat zu verstehen; Pussy Riot personifizieren den Widerstand gegen das offizielle Russland, gegen den Krieg, indem sie die russische Gegenkultur hochleben lassen. Kritik am Krieg oder an der Regierung kann mit mit mehreren Jahren Straflager geahndet werden. Auch deshalb feiern Pussy Riot ein Leben im Matriarchat. Mit ihren Songs kommen sie dieser Utopie einen Schritt näher.