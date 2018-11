Im Rahmen ihrer "Europe Stadium Tour 2019" kommen Rammstein am 22. August 2019 in das Wiener Ernst-Happel-Stadion. Erstmals seit zehn Jahren wird die deutsche Band dann auch neues Material am Start haben.

Am 17. September verkündeten Rammstein auf ihre Website: "Fast fertig! Aufnahmen von Orchester und Chor in Minsk für das siebte Studioalbum.“ Dazu veröffentlicht die Band zwei Fotos der Session und ein Zitat aus ihrem Song "Adios“, das auch die Arbeitsanweisung für Rammstein sein könnte: "Geigen brennen mit Gekreisch, Harfen schneiden sich ins Fleisch.“

Seit fast 10 Jahren warten Rammstein-Fans nun schon auf den Nachfolger des Albums "Liebe ist für alle da“. Kein Wunder also, dass die Ankündigung neuer Musik wie ein Lauffeuer durch die internationalen Medien ging. Parallel zum Erscheinen ihres bisher unbetitelten neuen Albums (Frühjahr 2019), spielen Rammstein ab Mai 2019 die erste Stadiontournee ihrer Geschichte.

Rammstein - Europe Stadium Tour 2019 © Video: YouTube

Im Rahmen ihrer "Europe Stadium Tour 2019" gastieren Rammstein am 22. August 2019 das Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der Vorverkauf startet am 8.11. um 10:00 Uhr.

Rammstein-Tour 2019:

27. & 28.05.2019 | Gelsenkirchen, Veltins-Arena

01.06.2019 | Barcelona, RCDE Stadion

05.06.2019 | Bern, Stade de Suisse

08.06.2019 | München, Olympiastadion

12. & 13.06.2019 | Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16.06.2019 | Rostock, Ostseestadion

19.06.2019 | Kopenhagen, Telia Parken

22.06.2019 | Berlin, Olympiastadion

25.06.2019 | Rotterdam, Feyenoord Stadion

28.06.2019 | Paris, La Defense Arena

02.07.2019 | Hannover, HDI Arena

06.07.2019 | Milton Keynes, Stadium Milton Keynes

10.07.2019 | Brüssel, Stade Roi Baudoin

16. & 17.07.2019 | Prag, Eden Aréna

13.07.2019 | Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

20.07.2019 | Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24.07.2019 | Chorzow, Slaski Stadium

29.07.2019 | Moskau, VTB (Dynamo)

02.08.2019 | St. Petersburg, Zenith

06.08.2019 | Riga, Lucavsala Park

10.08.2019 | Tampere, Ratina Stadion

14.08.2019 | Stockholm, Stockholm Stadion

18.08.2019 | Oslo, Ulleval Stadion

22.08.2019 | Wien, Ernst-Happel-Stadion