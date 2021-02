Michael Stipe und das Ende der Welt, wie wir sie kennen

„No time for breezy / No time for arguments / No time for love like now“, heißt es in dem von einem ruhigen Beat getragenen Stück, während Stipe in dem vierminütigen Selbstgespräch eine Antwort auf die drängende Frage der Selbstisolation sucht: Was ist notwendig, wenn die Welt, wie man sie kennt, nun wirklich zu Ende geht? „I turned my head and cried / Whatever waiting means in this new place / I am waiting for you.“