"Sargnagel - Der Film": Zucker für den Affen!

Thomas Gratzer und Michael Ostrowski agieren als Produzent und Regisseur recht ungezügelt närrisch; David Scheid als Sargnagels Manager und Alexander Jagsch als Boyfriend der Autorin haben immerhin schöne Momente. Die Szenen also, in denen die Turbulenzen, Intrigen und Idiotien hinter den Kulissen der Produktion eines Sargnagel-Spielfilms ausgebreitet werden, funktionieren leider nicht annähernd so gut wie jene, in denen die Heldin selbst, gewohnt stoisch, sich und ihr Leben satirisch variiert.