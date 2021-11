Schriftstellerin Ilse Aichinger: Aufruf zum Misstrauen

Der Band „Aufruf zum Mißtrauen“ in Aichingers Stammverlag S. Fischer versammelt die verstreuten Publikationen zwischen 1946 und 2005 der ingeniösen Verzettelungskünstlerin. Und der in New York lehrende Literaturwissenschafter Thomas Wild widmet sich in „ununterbrochen mit niemandem reden“ (ebenfalls bei S. Fischer) einer so extensiven wie ergiebigen Aichinger-Relektüre. Etwas, was wir schleunigst alle machen sollten.