Schweiß, Speichel und Hitze: Schauspielerin Grischka Voss über den Corona-Lockdown

Meine Arbeit war stets ganz extrem auf hautnahen Kontakt ausgerichtet: ein Spiel von Schweiß, Speichel und Hitze. Derzeit bin ich dazu gezwungen, all das vorübergehend in meiner Fantasie auszuleben. 2020 sah ich noch als Herausforderung, flexibel zu bleiben. Seit 2021 mehren sich aber kleine depressive Schübe. Wie soll das weitergehen? Man ist finanziell am Ende, ich kann oft nicht mehr. Ich habe de facto ja keine Perspektive. Manchmal überlege ich, was ich handwerklich noch lernen könnte, um Geld zu verdienen. Denn alles, was ich kann, darf ich derzeit nicht. Wer weiß, wie lange noch. Das setzt mir schon zu.