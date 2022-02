Seidls „Rimini“: Die Lieder der Verlorenen

Es war bekannt, dass Seidl an einem Projekt arbeitete, dem er den Arbeitstitel „Böse Spiele“ gegeben hatte, an einer Erzählung über zwei ungleiche Brüder, gespielt von Michael Thomas und Georg Friedrich, die beide von ihrer je eigenen Vergangenheit eingeholt werden. Mit einer Überraschung kam Seidl vergangene Woche in Berlin an: mit der Ankündigung eines Doppelfilms. Nicht „Böse Spiele“ hat er mitgebracht, sondern eine Arbeit namens „Rimini“, und es ist vorläufig nur die eine Hälfte der geplanten Geschichte, die Story des von Michael Thomas verkörperten älteren Bruders. Der zweite Film, der „Sparta“ heißen wird, soll noch 2022 einen Festivalstart erleben.

Ulrich Seidl ist ein Regisseur, der seine Werke langsam, fast schon bedächtig entwickelt, viel Material dreht und sammelt, um es anschließend in einer meist jahrelang dauernden Schnittphase ineinanderzufügen. Seine Filme sehen dementsprechend aus; sie zeigen die Dinge, von denen sie erzählen, in großer Präzision und langen Einstellungen, sie haben das Tempo ihrer Herstellung angenommen, bieten sich dazu an, eingehend studiert, gleichsam von allen Seiten betrachtet zu werden. Schon das macht sie so speziell; im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale ist „Rimini“ – soweit man das nach den ersten Spieltagen, mit Blick auf die noch kommenden Filme sagen kann – jedenfalls ein Unikum.