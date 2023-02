"Signs of War“: Nur ein Zeuge

Er sei nie Kriegsreporter gewesen, stellt er einleitend fest; es war der erste und letzte Krieg, in den er geraten sei. Denn nichts schütze einen vor dem, was man da zu sehen, zu riechen und zu hören kriege, sagt der französisch-niederländische Fotograf Pierre Crom, 56. Der ukrainische, seit 2013 in Wien lebende Regisseur Juri Rechinsky, 37, hat gemeinsam mit ihm, aus Fotos und Videos, die Crom seit der russischen Annexion der Krim im Februar 2014 hergestellt hat, einen Film destilliert, der das Leben in der Ukraine dokumentiert – und die Verantwortung derer, die den Krieg und seine Konsequenzen aufzeichnen. Am Freitag dieser Woche, am Jahrestag der Invasion in die Ukraine, steht im Wiener Stadtkino, in Anwesenheit des Regisseurs sowie der Produzentin Barbara Caspar, die Premiere von „Signs of War“ auf dem Programm; profil-Redakteur Robert Treichler wird moderieren.