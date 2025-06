Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste

Der junge Grischa, ein Unschuldslamm vom Land, entwirft an seinem neuen Arbeitsplatz in Berlin-Ost in der grob un-terforderten Afghanistan-Abteilung der staatlichen Plankommission einen großen Cannabis-Importdeal mit dem sozialistischen Brudervolk. Das Geschäft erweist sich in Jakob Heins Roman „Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste“ (Galiani) als Win-win-Situation für alle Beteiligten – ausgenommen westdeutsche Innenminister. Schöner Schelmenroman, den auch das politische Bewusstsein nicht in DDR-Nostalgie ersäuft.