Dass der durchaus feingeschliffene und partytaugliche Seventies-Disco-Pop (Anspieltipp: „Break Up Twice“), der hier zelebriert wird, bei so viel Message in den Hintergrund rückt, tut der großen Ermächtigungssause keinen Abbruch. Lizzo ist der beste Beweis, dass Popmusik immer dann an Relevanz gewinnt, wenn sie das schier Unmögliche möglich macht und aus einer Außenseiterin die neue Queen of Pop zaubert: eine schwarze Frau aus Detroit, nach gängigen Schönheitsnormen übergewichtig, die sich sexuell betont uneindeutig gibt und sich und ihrem Publikum jeden Tag mehrmals sagt, dass es völlig okay ist, so zu sein, wie man eben ist. „It's a happy place in here, baby, you're safe“, heißt es in dem Song „Everybody‘s Gay“. In der Welt von Lizzo muss sich niemand mehr verstecken.