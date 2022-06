Post Malone und Bad Bunny: So klingt das Hier und Jetzt

Eine aktuelle Popkulturlegende geht so: Der gefeierte US-Rapper Post Malone pflege, so erzählte er unlängst dem Talkshow-Host Jimmy Fallon, einen regen Austausch mit Bob Dylan. Zwar habe der 26-Jährige mit den auffälligen Gesichtstattoos sein großes Idol noch nie in real life getroffen, dafür verirre sich Dylan (81) schon mal in seine Direct Messages. Kein Wunder: So wird heute eben kommuniziert, gestritten und angebandelt – auch unter jungen und nicht mehr so jungen Superstars. Den Soundtrack zu diesem Leben zwischen Instagram-Reels und TikTok-Videos, zwischen Post-Corona-Depression („Cooped Up“) und allen möglichen Süchten („Love/Hate Letter To Alcohol“) liefert Post Malone mit seinem vierten Studioalbum „Twelve Carat Toothache“. Und wie klingt das? Nach Experimenten zwischen Rap und R’n’B, nach einer Stimme mit viel zu viel Hall, nach The Weeknd und den Fleet Foxes.