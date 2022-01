„Dawn FM“ von The Weeknd: Feier der Endlichkeit

Gute Popmusik erzählt immer noch die schönsten und tragischsten Geschichten: Am Ende von „After Hours“, dem letzten The Weeknd-Album von 2020, liegt der Musiker und Songwriter Abel Tesfaye alias The Weeknd allein in der Wüste vor den Toren der Glücksspielstadt Las Vegas, gezeichnet vom toxischen Popstarleben zwischen Ruhm, Drogensucht und Exzess (nachzuhören im Überhit „Blinding Lights“). „Dawn FM“, das achte Album des 31-jährigen Kanadiers, setzt nun, zwei Jahre später, da ein, wo „After Hours“ aufgehört hat; es beginnt mit Vogelgezwitscher, pastoralem Gesang und grellem Eighties-Synthiepop, während man mit The Weeknd die Straße eines ereignisreichen Lebens entlangfährt. Denn: Die 16 Songs folgen der Logik des fiktiven Radiosenders 103.5 Dawn FM (als Moderator fungiert der Schauspieler Jim Carrey), den man, wie der Künstler jüngst in einem Interview erklärte, am besten auf dem eigenen Weg ins Jenseits hört – quasi als popmusikalische Sterbebegleitung. Und das ist durchaus tröstlich gemeint.