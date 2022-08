Tanz die Politik

Sie singt von Trennungen, Empowerment und dem Gefühl, sich in der eigenen Haut wohl zu fühlen: In der Lesart ihrer Fans sind die Lyrics von Popstar Dua Lipa Manifeste für LGBTIQ+-Rechte und Hymnen gegen das Patriarchat. Aber eine Protestsängerin war die 26-Jährige bisher nicht. Die Londonerin, deren Eltern aus Kosovo-Albanien geflohen sind, mag Disco-Synthies und Achtziger-Aerobic-Ästhetik; ihre Konzerte sind Feiern der Inklusion, sogenannte Safe spaces, in denen sich auch Minderheiten frei fühlen können – so zuletzt am Sunny Hill Festival im Kosovo. Das größte Festival des Balkans wird von Dua Lipa und ihrem Vater organisiert. Erklärtes Ziel: Imageaufbesserung. Denn das Bild des Kosovo sei, so Vater Dukagjin Lipa, seines Zeichens Rockstar, geprägt vom Kosovo-Krieg und der Flüchtlingskrise.