Theater der Grausamkeit bei den Filmfestspielen in Venedig

Das Kunstblut spritzt, fingierte Wunden klaffen, Gedärme quellen aus Bäuchen, und Körperteile werden abgerissen, attackiert oder durchtrennt. Es geht, nach ein paar unerwartet heiteren Intermezzi, in Venedig auf den Leinwänden derzeit heftiger zu, als man das bei Filmfestspielen gewöhnt ist. Der Weg von der durchgeistigten Kinokunst zum radikalkörperlichen Spektakel ist kurz. Aber auch eine von Folter, Machtmissbrauch und Kriegen definierte Wirklichkeit muss mit künstlerischen Mitteln bearbeitet werden.

Zirkus-Superhelden gegen Nazis

Die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts wird im Gegenwartskino, wie das 78. Festival am Lido vorführt, in aller Härte rekapituliert, gern auch in opernhafte Fantasien gegossen. Regisseur Gabriele Mainetti etwa erschafft in „Freaks Out“ ein faschistisches Fantasy-Italien, in dem eine Zirkustruppe mit Superheldenfähigkeiten gegen das Nazi-Regime vorgeht. Franz Rogowski spielt da einen sadistischen Pianisten, der mit seinen zwölf Fingern selbst ein Freak ist und an die vier Artisten gerät, die an „The Fantastic Four“ ebenso wie an „The Wizard of Oz“ erinnern. Noch weiter zurück in die Historie dringt der bildgewaltige Thriller „Captain Volkonogov Escaped“ (Regie: Natasha Merkulova & Aleksey Chupov) vor, der von einem um Erlösung kämpfenden sowjetischen Exekutor anno 1938 handelt.