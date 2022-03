profil: Können Sie sich denn augenblicklich noch auf die Musik konzentrieren?

Lyniv: Es kostet Mühe, aber ich habe es gelernt. Für mich sind das Dirigieren und die Demokratie Facetten des Menschseins. Ich kann mich auf die Ukraine und auf die Musik konzentrieren. Ich bereite gerade „Turandot“ an der Oper in Rom vor, es wird das Bühnen-Regiedebüt des Künstlers Ai Weiwei werden; gleichzeitig versuche ich meinen Verwandten in Lemberg zu helfen, für mein Land einzustehen. Die müssen sich jetzt mit Waffengewalt verteidigen; ich habe stattdessen den Taktstock und meine Fahne als Schärpe.



profil: Sie haben gerade erst als Chefdirigentin in Bologna angefangen. Würden Sie statt in der Emilia Romagna lieber näher an Ihrer Heimat sein wollen?

Lyniv: Auch Bologna ist für mich ein Zuhause. Hier gibt es ein fantastisches Musikmuseum, das auf den Sammlungen des Padre Martini beruht, der im 18. Jahrhundert der gesuchteste Kompositionslehrer Europas war, auch Mozart hat bei ihm gelernt. Und der ukrainische Komponist Maxim Beresowski. Ich fühle mich nicht weit weg.