Wie steht es psychisch um Wladimir Putin? "Seht her, ich bin der neue Zar!"

profil: Man liest oft, Putin sei ein Psychopath. Was würde das aus ärztlicher Sicht bedeuten? Hochgatterer : Ein Psychopath ist ein Mensch, der Lust aus dem Elend anderer bezieht. Das erfordert aber die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich das Elend der anderen zumindest vorzustellen. Putin nimmt das maximale Elend anderer in Kauf, aber sein Lustgewinn scheint eher aus der Wahrnehmung der eigenen Grandiosität zu kommen. Ich lasse das alte Russland auferstehen! Seht her, ich bin der neue Zar!



profil: Gerade in Bezug auf Atomwaffen wird spekuliert, ob Putin verrückt geworden sei oder diese Rolle nur annehme, um die Welt in Schrecken zu versetzen. Wie sehen Sie das?

Hochgatterer : Der Begriff des "Verrückten" ist hier wenig hilfreich. Mad or bad? Im Resultat jedenfalls katastrophal! Putins Agieren hat vor allem Methode. Es wirkt impulsiv, ist in Wahrheit aber bis ins Detail kalkuliert, von langer Hand geplant und in der Logistik der Durchführung hochkomplex.