Valerie Fritsch zum Ukraine-Krieg: "Luxus der Ferne"

profil: In der Ukraine tobt der Krieg. Haben Sie für sich selbst inzwischen eine Sprache dafür gefunden?

Fritsch: Ich muss auch in diesem Fall meiner mir lang gewachsenen Sprache vertrauen, sie ist mein Kopf-und Handwerkszeug, das für die Übersetzung, Ordnung und Unordnung jeder möglichen Welt dient. Sie arbeitet sich an den bloßen Ereignissen, der fremden und eigenen Betroffenheit ab, ist um größtmögliche Präzision bemüht-und trotzdem eine Annäherung, fehlerhaft und voller Lücken, aus dem Luxus der Ferne. Naturgemäß fehlt mir der unmittelbare Eindruck, dabei ist Krieg nicht nur eine geopolitische Entwicklung, sondern etwas sehr Intimes, ein Unglück, das den Menschen vor Ort konkret zustößt. In unserer Alltagssprache findet man die Spuren des Krieges in militärischen Begriffen, die, lange unbenutzt, innerhalb von Tagen ins private Vokabular aufgenommen wurden. Anderseits ringen viele damit, ihr Mitgefühl, ihre Unsicherheit und Wut mit besonderer Bestimmtheit auszudrücken.



profil: Für Ihren Roman "Herzklappen von Johnson &Johnson" recherchierten Sie unter anderem in der Ukraine. Wie erinnern Sie sich an das Land?

Fritsch: Ich fuhr mit meinem Lebenspartner einen großen Bogen von Österreich nach Kasachstan, die Ukraine war eines der ersten Länder auf dieser Reise. Mir sind die Straßen in Erinnerung, die so schlecht waren und voller Schlaglöcher, dass die Leute in galizischen Gegenden lachend sagten, wer geradeaus fahre, der müsse betrunken sein. Die Gastlichkeit war herzerfrischend, andauernd wurde man bekocht, zu Wodka eingeladen. Ich mochte die Landschaft, die schief stehenden Strommasten, die hölzernen Kirchen, von denen es in manchen Landstrichen fast so viele wie Häuser zu geben schien. Die Wälder von Bronitza nahe der Stadt Drohobytsch haben sich mir eingebrannt, in denen während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübt wurden. Heute erinnern, unter im Wind schaukelnden Bäumen, zehn Meter lange Grabplatten an die Grausamkeit und die Opfer. Viele Orte bergen den Schmerz der alptraumhaften Vergangenheit, von der die Ukrainer mehr als genug haben. Die Menschen, die ich damals kennenlernte, hatten dennoch eine eigene Fröhlichkeit, viele blieben mir als Freunde. Freunde, um die ich mir nun besondere Sorgen mache.



profil: Die deutschen Grünen fordern "schwere Waffen" für die Ukraine. Ist die Friedensbewegung am Ende?

Fritsch: Sie hat sich in Anbetracht der Umstände wohl an den Spruch erinnert: "Wenn du den Frieden willst, sei bereit für den Krieg."