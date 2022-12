Voodoo Jürgens und Nina Hagen: Seelentröster und Zuckerbäcker

Hat sich Voodoo Jürgens aus dem Beisl herausentwickelt – oder ist das Beisl selbst differenzierter geworden? Was da genau passiert ist, kann man nicht sagen, aber fest steht: Die neue Platte des Liedermachers aus Tulln (pathetischer Titel: „Wie die Nocht noch jung wor“) fügt dem gewohnten Voodoo-Sound zwischen Punk und Wienerlied etwas Neues hinzu. Der Mann, der eigentlich David Öllerer heißt, zieht in seinen zwölf neuen Songs wie gewohnt durch die dunkle Wiener Seele (Wir erinnern uns an: „Heite grob ma Tote aus“, 2016), spricht aber vermehrt sozialkritische Themen an, singt über den Mietwahnsinn („Lassalle Strossn“), über erkaltete Beziehungen („Fost wie ans“), verpasste Lebenschancen („Zuckerbäcker“) und die Vereinzelung zwischen Isolation und Arbeitsamt („Beses End“). Am Ende dann „Odessa“: eine knapp vierminütige Trauerhymne, die das Grauen des Krieges zu vermitteln weiß. Kein Wunder, dass es bei so viel Weltschmerz sogar dem Beisl-Dichter die Sprache verschlägt. Für das Finale braucht Voodoo Jürgens nur seine Band, die „Ansa Panier“, die hier mit Trompete, Violine, Horn und Bass dunkel-ominös zum zweiten Album dieser Rezension überleitet.