Weltschmerz und Witzfigur: Die Eröffnungspremieren in Bayreuth und Salzburg

Doch schon abends sah sich das Galapublikum im Haus für Mozart einmal mehr mit Sirenen, Scheinwerferlicht und einem Betonbunkerlabyrinth konfrontiert. Und das noch bevor Georg Friedrich Händels so schillernd-schöne, traurig-sinnliche, aber eben auch ironiesatte Musik seiner bekanntesten Oper „Giulio Cesare in Egitto“ einsetzte. Sie wurde temperamentvoll und klangfarblich kreativ von Emmanuelle Haïm am Pult ihres Ensembles Le Concert d’Astrée in den Saal geschleudert.

Dort inszenierte der weltweit gefeierte exilrussische Opernregisseur Dmitri Tcherniakov sein erstes Stück Barockmusiktheater, Händels ebenso böse wie elegante Opera Seria von 1724 – er immerhin ein Neuzugang auf diesem Festival. Tcherniakov, ein Meister vieldeutiger Personenregie, nahm sich die Freiheit, weder Sandalenfilm noch Antikrevue zu kreieren. Er lässt drei oft isoliert agierende Machtparteien in einem unterirdischen Schutzraum zusammenkommen. Wo sie nicht so sehr eine Kriegsepisode erleben, die man schnell als wohlfeile Theatersimulation, weitab von jedem echten Schauplatz des Grauens abtun könnte. Tcherniakov geht es vielmehr um die brutal ausgestellte Verwahrlosung des Humanen. Um den Moment, an dem die Hölle nur noch die anderen sind. Solches wird hier zu einem ergreifenden Exerzitium der Emotionen.