Festspiele-Chef Hinterhäuser: „Kann aus dem Krieg keine Kollektivschuld ableiten“

Die Festspiele starten heuer mit Händels „Giulio Cesare in Egitto“. Sie haben im Vorfeld gemeint, es sei ungewöhnlich, dieses Festival mit einer Barockoper zu eröffnen? Warum eigentlich?

Markus Hinterhäuser

Weil es in der Geschichte der Festspiele schlicht kaum je vorkam. Dabei finden sie an einem Ort statt, der durch das Barock geprägt ist; die Schönheit des Barock ist ein wesentlicher Teil der Anziehungskraft Salzburgs. „Giulio Cesare in Egitto“ ist eines der entscheidenden Werke Georg Friedrich Händels, überhaupt ein Zentralmassiv in der Geschichte des barocken Musiktheaters. Es ist ein Schlachtfeld, eine Arena des Kampfes: Jeder kämpft da gegen jeden. Und es ist von einer solch schonungslosen Analyse, was Menschen einander anzutun in der Lage sind. Ein solches Stück muss man heute zeigen. Darin bleibt niemand verschont. Und Dmitri Tcherniakovs Inszenierung, das kann ich schon verraten, wird von messerscharfer Genauigkeit sein. Ich habe selten eine derartige Schärfe und Erbarmungslosigkeit, auch an gesanglicher und darstellerischer Virtuosität gesehen.

Ich nehme an, Tcherniakov wird diese Oper nicht in historischen Kostümen spielen lassen.

Hinterhäuser

Ganz gewiss nicht. Natürlich: Emmanuelle Haïm, die fantastische Dirigentin, und ihr Ensemble orientieren sich auch an der historischen Aufführungspraxis, nur szenisch kann man das kaum mehr „originalgetreu“ bewältigen. Diese Dialektik ist bei Mozart ganz ähnlich. Es muss ja immer darum gehen, zu untersuchen, welche Erzählungen in einer über drei Jahrhunderte alten Oper uns heute interessieren. Am Ende kann nur eine Auseinandersetzung mit dem Hier und Heute stehen.

Eine Dirigentin zur Eröffnung: Auch dies ist in Salzburg eher ungewohnt.

Hinterhäuser

Dahinter steckt keine Strategie. Haïm gehört zu den ganz großen Interpreten der Barockmusik, und das Ensemble ist vergleichslos gut. Die Frage, ob die Person, die ein solches Stück dirigieren soll, weiblich oder männlich ist, stelle ich mir nicht. Sie ist einfach eine wundervolle Musikerin.