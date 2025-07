Keine Wohlfühlzone: Salzburgs Edelfestival spiegelt die Endspiele der Gegenwart

Einen offenen Gedanken gibt der Chef der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, seinem mit der „Ouverture spirtuelle“ heute startenden Festival mit auf den Weg, ein Zitat Samuel Becketts: „Ich werde in den Tod geboren“. Was dies mit seinem Programm zu tun habe, erklärt Hinterhäuser im profil-Interview so: „Beckett ist ein Meister des Endspiels, und wir leben in einer Zeit, die man als Endspiel-Situation verstehen könnte.“ Aber: Jedes Endspiel sei eben auch ein Neubeginn. Und Endspiele habe es "in wirklich jeder Phase der Menschheitsgeschichte gegeben". Die Apokalypse im Neuen Testament heiße, bei Johannes, interessanterweise „Offenbarung“. Und Hinterhäuser wirft ein weiteres Zitat in die Arena, diesmal von seinem Lieblingswortspender Leonard Cohen: „Waiting for the miracle / There’s nothing left to do.“

Auf den ersten Blick mag das diesjährige Programm also düster wirken, sagt Hinterhäuser noch, „aber das passt auch zum katastrophenbelasteten Geist der Gegenwart. Und die Festspiele sind ja keine Wohlfühlzone.“ Für die Mischung seines Programms geht Hinterhäuser in allererster Linie von politischen Überlegungen aus. Es gebe schließlich „kein großes Kunstwerk, das in einem politikfreien Raum entstanden wäre.“ Zum Beispiel Hans Werner Henzes Sixties-Polit-Oratorium "Das Floß der Medusa", mit dem die Festspiele-"Ouverture" heute ansetzt, Ingo Metzmacher wird dirigieren.

Zum Beispiel aber auch: „Maria Stuarda“, eine der raren Belcanto-Opern Gaetano Donizettis, nach Schillers „Maria Stuart“, heuer inszeniert von Ulrich Rasche. Hinterhäuser nennt „Maria Stuarda“ den „Dreh- und Angelpunkt“ seines Programms. Und fügt noch ein weiteres Endspiel-Detail hinzu: „Als Maria nach 19 Jahren Gefangenschaft zur Hinrichtung geführt wird, hat sie in ihrem Kleid einen Satz eingewebt: ,In my end is my beginning’. Ihr Ende ist zugleich ein Anfang.

Wer Ulrich Rasche als Regisseur bucht, muss wissen, worauf er sich einlässt. Der 56-Jährige hat lange gebraucht, bis er sich mit seinem sehr speziellen Stil – chorisch-rhythmische Rezitation, Laufen auf Drehscheiben, laute Musik, von Lichtschneisen durchschnittener Nebel auf sonst meist leerer Bühne – durchsetzen konnte. Heute arbeitet er an den größten Häusern der deutschsprachigen Theaterwelt. Natürlich hatte bald auch der Opernbetrieb Interesse an ihm, weil er große Räume füllen kann; aber würde er in der Lage sein, starkes Musiktheater zu produzieren? Rasches erste Opernarbeit war Anfang 2022 Richard Strauss’ „Elektra“ in Genf, 2023 dann Bachs Johannes-Passion in Stuttgart. Beide Male ging Rasches Rechnung auf.

Ab 1. August stellt der deutsche Regisseur also das Duell der königlichen Cousinen Maria Stuart (Lisette Oropesa) und Elisabeth I. (Kate Lindsey) auf zwei Drehscheiben ins Große Festspielhaus, Antonello Manacorda dirigiert.