„West Side Story“ und „Annette“: Lieder von Liebe & Verbrechen

Die Fifties-Limousinen glänzen wie fabrikneu an den Straßenrändern, und das vorgeblich so harte proletarische Milieu atmet den Duft des Pittoresken; noch die letzte Hinterhofwohnung bietet märchenhaften Rückzugsraum, und jede Polizeistation ist nur ein Spielplatz für die motorisch unruhigen Teenager. (Das anheimelnde Szenenbild besorgte Wes-Anderson-Komplize Adam Stockhausen.) Doch irgendwann schlägt die Heiterkeit ins Drama um, weil eine interracial love affair (zwischen dem Jet Tony und der Latina Maria) den Bandenkrieg unaufhaltsam radikalisiert – und am Ende liegen Leichen am Boden.

Die Upper West Side in Manhattan, inzwischen zu einer Enklave der Superreichen geworden, ist das titelgebende Biotop, und wenn die Jets durch das heruntergekommene Studio-New-York paradieren und plötzlich in choreografischen Synchrontanz ausbrechen, sieht es aus, als wären sie Teilnehmer eines Flashmobs. Spielberg folgt alten dramaturgischen Formeln: Shakespeares „Romeo und Julia“ steckt überdeutlich schon im Stoff, jede der Figuren gehorcht dem Rhythmus des von Tony Kushner verfassten Drehbuchs, wie am Schnürchen. Und ein Revolver, der als Requisit auftaucht, muss eben irgendwann auch abgefeuert werden. Einen Zug zur Aktualisierung spürt man nur thematisch: Als Auseinandersetzung mit Migration, Rassismus, toxischer Männlichkeit und Identitätspolitik erscheint „West Side Story“ angestrengt, die simpleren Reize (Tanz, Romantik, Zorn, Tragödie) passen besser in diesen Rahmen. Das Ensemble ist fotogen, Debütantin Rachel Zegler legt ihre Maria zuckersüß an, „Baby Driver“ Ansel Elgort gibt einen zu allem entschlossenen Tony, und Ariana DeBose zieht als schlagfertige Anita alle Sympathien auf sich. Mike Faist stattet den Jets-Chef Riff mit drahtiger Widerstandsfähigkeit aus, David Alvarez dessen Gegenspieler Bernardo mit klassischerem Machismo. Und für Rita Moreno, die – neben Natalie Wood als Maria – in der originalen Kinofassung der „West Side Story“ Anita gespielt hatte (und dafür 1962 als erste Latina einen Nebendarstellerinnen-Oscar erhielt), erfanden Kushner und Spielberg eine neue Figur. Als Herz und Ikone der „West Side Story“ durfte Moreno den neuen Film auch gleich koproduzieren.

Leonard Bernsteins Musik schließlich, garniert mit Stephen Sondheims Texten, ist der immer noch gut geölte Motor dieses Unternehmens: zeitloses Entertainment zwischen infektiösem Gassenhauer („I’d like to be in America“) und triefender Schnulze („Maria“; „Tonight“), dirigiert und eingerichtet von einem, der weiß, wie maximale Emotionswirkung zu erzielen ist – Gustavo Dudamel.