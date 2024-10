Ein Mann, der allen gehört. Das erzählten die Werbeplakate, die nun wieder Stück für Stück aus dem öffentlichen Leben verschwinden werden. Jemand, den man anfassen, den man duzen darf. Jemand, der sich in seine neue Rolle als „Familienvater für Österreich“, wie der Mann auf den Wahlinseraten in Interviews verriet, gefügt hat. „DEIN HERZ SAGT JA!“, war querfeldein auf Plakaten zu lesen. Die Herzen sehr vieler Menschen sagten am vergangenen Sonntag JA zu Herbert Kickl und dessen FPÖ; die Rechtspopulisten sind in Österreich mit 29,2 Prozent erstmals Sieger bei einer Nationalratswahl.

Eine Alltagstrivialität lautet, das Herz kenne immer die Antwort. Erlaubt sei die Nachfrage, wie und auf welche Weise besagtes Wahlplakat-Herz die nunmehrige politische Großgemengelage in zumindest minimaler Dosis beeinflusst hat. Der Wiener Philosoph und politische Zwischenrufer Franz Schuh, 77, ist auch in dieser Hinsicht ein willkommener Begleiter. In der kleinen Buchreihe „Gedankenspiele“ aus dem Grazer Droschl Verlag hat sich Schuh jüngst in einem Bändchen Gedanken zum Zentralorgan des Lebens gemacht.