Wissen muss zirkulieren: Künstlerin Veronika Eberhart über den Corona-Lockdown

Für mich ist bildende Kunst eine sinnliche Erfahrung, die das Digitale nicht ersetzen kann. Außerdem folgt das Streben nach Aufmerksamkeit in sozialen Medien häufig einer vorhersehbaren Vermarktungslogik. Das ermüdet mich und erzeugt Monotonie. Apropos ermüden: Vor der Pandemie war ich mehrmals die Woche schwimmen. Ähnlich wie in meiner Arbeit genieße ich dabei die Bewegung des eigenen Körpers im Raum. Die Wahrnehmung erweitert sich, und die Gefahr psychischer Trägheit wird gebannt. Daher wäre ich, Corona-Krise hin oder her, temperierten Außenbecken, wie sie in anderen europäischen Städten trotz Corona probiert werden, oder auch getaktetem Indoor-Schwimmen nicht abgeneigt.



Veronika Eberhart, 38, ist Künstlerin und Musikerin. Aktuell ist ihre Videoarbeit "9 is 1 and 10 is none" in der Ausstellung "Disturbance Witch" im Zentrum für Aktuelle Kunst in Berlin zu sehen. Im Grazer Kunstverein rotor läuft ihr Film "Drums for two", in der Neuen Galerie in Graz ist sie in der Ausstellung "Kunstraum Steiermark 2020" vertreten. 2017 wurde sie mit dem Theodor-Körner-Preis für bildende Kunst ausgezeichnet. Im Sommer erscheint eine neue Veröffentlichung ihrer Band "Lime Crush" auf Fettkakao Records.