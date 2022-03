Wo die Götter leiden: Kinostart für "The Batman" und "The Card Counter"

Fantasy-Spezialist Matt Reeves ("Cloverfield", "Planet der Affen") wagt mit "The Batman" dagegen einen Neustart der Kinoabenteuer um den seit 1939 aktiven DC-Comichelden. Robert Pattinson spielt ihn diesmal, depressiver denn je, wie Hamlet gepeinigt von der Erinnerung an seinen toten Vater. Reeves setzt die im Treibsand des Bösen versinkende City Gotham unter Dauerregen und in eine endlos scheinende Nacht, in der Batman und Catwoman (Zoë Kravitz) gegen den Sündenpfuhl der Stadteliten und einen maskierten Psycho-Terroristen namens The Riddler (Paul Dano) antreten, der die korrupte Stadt mit Morden und Bomben bestraft. Der seltsam dynamische Miserabilismus von "The Batman" verwandelt sich gegen Ende hin leider in allzu fettes Pathos, gegen das auch sein feines Ensemble (mit dabei: Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro) nichts ausrichten kann.

"God is an American" heißt es in dem eingangs erwähnten Bowie/Eno-Song noch. Ein Mensch, der anderen systematisch Schmerz zufügt, erhebt sich über diese, als wäre er der Allmächtige. Den Schaden, den er sich dabei zufügt, kann er nicht ermessen. Auch Superhelden sind zornige Götter, die keinen Ausweg aus den Moralsackgassen, in denen sie festsitzen, mehr kennen.