Egon Christian Leitner: Urschreibtherapie

Egon Christian Leitner lebt in Graz, wo die Stadt langsam ausfranst. Vor 20 Jahren hat er sich am zentrumsnahen Augartenpark für seine Schreibarbeiten und Ruhepausen in einer Praxis von Psychotherapeutinnen einquartiert. Im Park scheint an diesem Februartag die Sonne, als wisse sie nicht, dass noch Winter ist, und Leitner, 61, spricht darüber, wie er vor mehr als 40 Jahren mit dem Schreiben anfing. „Aus Notwehr und Nothilfe. Aus Lebensfreude“, sagt er auf einer Parkbank, charmantes Kopfwackeln und heiseres Zwischendurchlachen: „Das Wort ,retten‘ bedeutet ursprünglich: befreien. Als hoffentlich befreiend verstand ich auch das Schreiben. Und Schreiben natürlich mitunter als Schreien. Um Hilfe, für sich selber und für andere.“

Leitner liebt es, den Wörtern auf den Grund zu gehen, das Herkunftswörterbuch ist sein ständiges Handwerkszeug. Er wird an diesem Nachmittag noch viele Begriffe von ihren Wurzeln her erklären. Pseudoabgeklärte Schlaumeierei ist ihm ebenso sehr ein Gräuel wie superlativistischer Bombast. Besonnen und klar muss der Blick auf die Welt sein. Der Humanist Erasmus von Rotterdam und der französische Soziologe Pierre Bourdieu sind seine Lieblingsbrüder im Geiste. Sein eigenes Schreiben sei „Stegreifübersetzen“: „Unvorbereitet mit der Wirklichkeit konfrontiert sein. Aus dem Bisschen, das man versteht und weiß, wird immer mehr – und dann, plötzlich, das Insgesamt, klar und deutlich.“