"Donda 2" von Kanye West: Sonnengott mit Spielzeug

Nach zwei Stunden und 43 Minuten Wartezeit war es endlich so weit: The artist formerly known as Kanye West, der sich heute nur noch Ye nennt, startete an diesem geschichtsträchtigen Zahlenspieldatum 22.2.2022 doch noch den Live-Stream zu seinem neuen Album „Donda 2“ (Themenschwerpunkt: seine schmutzige Scheidung von Kim Kardashian). Obwohl der Begriff Album in den überlebensgroßen Sphären des 44-jährigen US-amerikanischen Ausnahmekünstlers eine schiere Untertreibung ist. Denn Ye zeigte bei der so genannten „Donda Experience Performance“ (mit Unterstützung von Alicia Keys, Jack Harlow, Migos und Marilyn Manson) in Miami, dass er sich mit herkömmlichen Popmusik-Mechanismen schon lange nicht mehr aufhält.