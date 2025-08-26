Wer sich auf eine ausreichende Zahl an Standbeinen stützen kann, verliert nicht so schnell den Boden unter den Füßen. Insofern muss sich Jehnny Beth, als Camille Berthomier in Frankreich groß geworden, keine Sorgen machen: Sie spielte in oscar-prämierten Filmen („Anatomie eines Falls“) und Netflix-Serien („Hostage“) mit, schrieb erotische Short Stories, moderierte Shows im Radio und TV. Vor allem aber macht sie: Musik.

Just in ihrer Kernkompetenz geriet Beth 2020 ins Straucheln: Als sie im Sommer jener Premierenseuchensaison ihr Solodebüt „To Love Is to Live“ veröffentlichte (nach Auflösung ihrer Post-Punk-Band Savages), gab es keine Möglichkeit, Gigs zu geben – und somit auch keine, ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz in die Welt zu tragen. Die Folge: Das ambitionierte Avant-Pop-Werk ging im pandemischen Alltag unter.

Zwar folgte mit der im Jahr darauf entstandenen Duett-LP „Utopian Ashes“ mit Primal-Scream-Kopf Bobby Gillespie eine Art Befreiungsschlag, dennoch blieb lange unklar, wohin der weitere musikalische Weg führen würde. Die Antwort liegt nun in Form von „You Heartbreaker, You“ vor, Beths zweitem Album-Alleingang, einer fokussierten Tour de Force. Statt sich an Konzessionen in Richtung Bekömmlichkeit und Breitenwirksamkeit zu beteiligen, begibt sich die 40-Jährige auf einen Marsch durch das Wüste, munter mittendrein in die harschen Klanggebirge des Industrial Rock, wo die Schürfwunden ihrer Raufaserseele in den Lyrics schonungslos offengelegt werden: „Wir leben in einer dunklen Zeit voller Drama und Tragödien. Entweder wir lernen sehr laut zu schreien oder sehr leise zu flüstern.“