Sind Lawinen-Airbags wirklich sicher?

Am ersten Februarwochenende starben heuer neun Skifahrer in Österreichs Bergen. Mindestens einer von ihnen hatte einen Lawinenrucksack mit eingebautem Ballon dabei. Dieser wird über einen Griff ausgelöst, muss sich innerhalb von fünf Sekunden aufblasen und ein Mindestvolumen von 150 Litern erreichen. Im Idealfall bleiben die Verunfallten dadurch an der Oberfläche. Sie machen sich damit den sogenannten „Müsli-Effekt“ zunutze. Schüttelt man eine solche Mischung, so wandern die kleineren Haferflocken nach unten, während sich die größeren Nüsse oben ansammeln. Sie sind schlicht zu groß für die kleinen Lücken, die weiter unten entstehen.