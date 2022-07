Warum werden manche Menschen häufiger von Gelsen gestochen?

Bei Sonnenuntergang

Am Badesee oder beim Grillen an einem lauen Sommerabend – wir alle haben bereits Bekanntschaft mit der Gelse gemacht. Die Bilanz am Tagesende kann dann zwischen zwei Menschen sehr unterschiedlich ausfallen: Während der eine regelrecht mit roten Dippeln übersäht ist, bleibt der andere verschont. Woran liegt das? Schmeckt unser Blut etwa so verschieden?

Warum zapfen uns die Gelsen überhaupt an? Zunächst: Sie benötigen unser Blut nicht als Nahrung. Stattdessen sind sie an bestimmten Proteinen interessiert, die die Weibchen für die Entwicklung ihrer Eier benötigen und die sie nicht selbst bilden können. Es stechen also nur die Weibchen, während sich die Männchen ausschließlich von Blütennektar ernähren. Daher ist auch der Bedarf an menschlichem Blut nicht immer gleich groß. Dieser variiert je nach Jahreszeit, Gelsenart, Wetter und anderen Einflussfaktoren. Ihre Opfer wählen Gelsen dann nach bestimmten Qualitäten aus: Neben einem exzellenten Sehsinn haben sie dafür auch ein spezielles Organ – die Maxille. Damit können sie über große Entfernungen hinweg Kohlenmonoxid registrieren, das Menschen ausatmen.