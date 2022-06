Wie kann ich meine Zimmerpflanzen vor Schädlingen retten?

So erkennen Sie einen Befall: Die kleinen grünen oder gelben Tierchen (zwischen drei und sieben Millimeter groß) wandern an den Stielen oder unter den Blättern Ihrer Pflanze auf und ab. Sie können auch weiße Schüppchen erkennen, da sich die Blattläuse regelmäßig häuten. Gelbe Flecken und wellige Blätter sind auf einen Befall hindeutende Symptome. Blattläuse sind mit einem Stechrüssel ausgestattet und ernähren sich vom Saft der Pflanzen.

Erste-Hilfe: Zuerst die Blätter mit einem feuchten Tuch abwischen. Was in jedem Fall hilft, ist die Pflanze in der Dusche mit Wasser abzuspritzen. Achten Sie darauf, die Pflanze schräg zum Wasserstrahl zu halten, um zu verhindern, dass die Blattläuse in die Erde fallen. Bei starkem Blattlausbefall können Sie die Pflanze mit Präparaten auf Basis von Rapsöl oder Kaliseife besprühen. Ein Schädlingsspray hilft, besonders hartnäckige Blattläuse zu vertreiben. Erst bei Kontakt mit dem Wirkstoff sterben die Insekten ab, achten Sie also darauf, die Pflanze flächendeckend einzusprühen. Wenn einzelne Pflanzentriebe sehr stark befallen sind, sollten Sie diese abschneiden. Im Garten, aber auch für Zimmerpflanzen, ist der Marienkäfer ein sinnvoller Nützling gegen Blattläuse. Eine einzelne Marienkäferlarve verspeist in den drei Wochen bis zu ihrer Verpuppung zwischen 400 und 600 Blattläuse.

Vorbeugung: Die richtige Pflege Ihrer Zimmerpflanzen wirkt vorbeugend. Überdüngen Sie die Pflanzen nicht mit Stickstoff, ansonsten wächst sie zu schnell in die Höhe und bildet besonders dünne Zellwände aus, was die Läuse mögen. Pflanzen, die ätherische Öle enthalten, wie Lavendel, Salbei und Thymian, wirken als Schutzbarriere. Lavendel wird in Gärten deshalb gern zwischen Rosen gepflanzt.