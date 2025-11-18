Ob Klimakrise, Migration oder Wirtschaftspolitik – Jugendliche (und seien wir ehrlich: auch viele Erwachsene) reagieren impulsiv. Die erste Reaktion ist emotional: „Das crazy!“ Die Informationsquelle sind meist Social Media. Jugendliche beziehen den Großteil ihres Wissens aus TikTok, YouTube und Instagram und nicht über redaktionelle Medien. Social Media ist angetreten als demokratischer Möglichkeitsraum mit einem breit gefächerten Meinungsspektrum, mit unendlichen Partizipationsmöglichkeiten. Die Realität sieht anders aus: Zuerst gibt es die Meinung eines Influencers beziehungsweise einer Influencerin, die Info kommt – wenn überhaupt – als Nebenprodukt, verpackt in Emotionen, daher. Algorithmen servieren Jugendlichen exakt das, was zu ihren bestehenden Ansichten passt. So verfestigen sich Positionen.

Meinungen sind kein Problem, problematisch ist, wenn sie vor dem Wissen kommen. Die Welt ist überflutet von Informationsschnipseln, sodass man ohne Vorwissen, Recherche und Diskurs nicht entscheiden kann, was verzerrt oder schlichtweg absoluter Unsinn ist. Für eine Demokratie brandgefährlich!

Was bedeutet das für die Schule? Schule sollte der Ort sein, an dem junge Menschen lernen, wie man denkt, nicht was man denkt. Die Schwierigkeit liegt nicht am Mangel an Information, sondern an der oft fehlenden Fähigkeit, diese einzuordnen. Wenn wir mündige Bürgerinnen und Bürger eine Demokratie wollen, müssen wir Jugendlichen Räume geben, in denen sie sich ausprobieren dürfen.

Wir versuchen an der Walz genau das: Freiräume zu schaffen, in denen unterschiedliche Meinungen existieren dürfen, in denen man sich untereinander oder auch mit den Unterrichtenden (ab)reiben darf.

Pubertät ist Konfliktzeit. Auf den vielen Reisen im Klassenverband prallen Haltungen aufeinander (und ohne Handy muss geredet werden). Unsere Mentorinnen und Mentoren moderieren Konflikte, aber induzieren sie auch, indem sie konträre Meinungen diskutieren lassen. Jede Woche endet mit einer Reflexion, in der eigene Verhaltensweisen hinterfragt und auch unangenehme Fragen gestellt werden. Schriftlich oder im Gespräch, immer in einem geschützten Rahmen, abseits der Bewertung des permanenten Publikums der digitalen Welt.