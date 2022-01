Alwin Schönberger zur Impfpflicht: Mehr Schaden als Nutzen

Nun könnte man entgegnen: Aber wenigstens sind die Menschen vorerst gegen eine globale Seuche geschützt, ob sie es goutieren oder nicht. Ob diese Überlegung zutrifft, ist ungewiss. Zwar gibt es Indizien, dass in manchen Ländern eine verpflichtende Impfung die Impfquoten ein Stück erhöht. Wirklich überzeugend sind diese Daten aber nicht immer. Es ist empirisch unzureichend belegt, dass eine Impfpflicht ein geeignetes Instrument ist, um die Impfquote zuverlässig zu heben.

Das nächste Argument betrifft die Omikron-Variante, aber nicht in dem Sinn, dass die bisherigen Vakzine zu wenig wirksam wären. Denn schließlich zielt die Impfpflicht nicht auf Omikron ab, sondern auf SARS-CoV-2, und in wenigen Wochen wird es auf die neue Variante abgestimmte Präparate geben. Omikron hat eine andere Bedeutung: Das Medizinjournal „The Lancet“ schätzt, dass sich bis Ende März 50 Prozent der Weltbevölkerung damit infiziert haben werden. Auch deshalb wird die Pandemie wahrscheinlich im Lauf der kommenden Monate abebben und das Coronavirus zu einem ständigen, aber nicht mehr übermäßig bedrohlichen Begleiter. Bald werden sich sehr, sehr viele Menschen angesteckt haben. Eine ebenfalls sehr große Zahl wird durch Impfungen gut genug geschützt sein, um nicht schwer zu erkranken. Wir beobachten hier eine typische Entwicklung: Die Menschen gewöhnen sich an einen neuen Erreger, ihr Organismus kommt sukzessive besser damit zurecht.

Der Sinn einer Impfpflicht ist in so einer Situation fraglich. Notorische Impfverweigerer können weniger Schaden anrichten, wenn eine große Mehrheit dank Viruskontakt oder Impfung immunisiert ist. Die Verpflichtung nimmt eine schrumpfende Minderheit ins Visier, doch diesen Personen bietet sie einen Pseudoanlass, um die immer gleichen Bilder zu provozieren: Bilder von grölenden, egoistischen Rüpeln mit einem krass verzerrten Verständnis demokratischer Grundrechte. Sie sind hauptsächlich grob und laut und erwecken den irrigen Eindruck, es gehe ein Riss durch die Mitte der Gesellschaft. Tatsächlich handelt es sich um eine maßlos überschätzte Gruppe, die hartnäckig gegen die Wirklichkeit protestiert.

Ich meine: zu viel der Ehre. Ich hielte größtmöglichen Öffentlichkeitsentzug für adäquat, doch die Aufregung um die Impfpflicht steht dem entgegen, weil sie diesen Menschen zu unverdienter Aufmerksamkeit verhilft. Stattdessen darf man ihnen, da das Medizinsystem zum Glück zunehmend weniger in Bedrängnis gerät, inzwischen durchaus die private Freiheit gestatten, sich nach Herzenslust ungeschützt mit dem Coronavirus zu infizieren, wenn ihnen der Sinn danach steht. Sie haben dann eben die Konsequenzen dieser Entscheidung zu tragen. Aber bitte leise.