Brautschau

Ach Gott, diese Kinder! Michael Ludwig seufzte so ausdrucksstark wie sonst nur, wenn sein Handy klingelte und am Display die teuflische Buchstabenfolge „Ulli Sima“ aufpoppte. Kaum passte man einmal eine Sekunde nicht auf, waren sie auch schon wieder in die nächste Pausenhof-keilerei verstrickt. Und natürlich wieder mit den Türkisen, mit wem denn auch sonst. Da konnte man reden, so viel man wollte, der antikapitalistische Beißreflex war einfach stärker. Der Andi sagte dann immer so halblustig, dass er für den nichts könne, irgendwas müsse da in Traiskirchen im Grundwasser sein. Und der Michael hatte jedes Mal schon mehr gelacht.

„Verarschung“, hatte Babler dieses Mal zum Nehammer gesagt. Und das ging ja nun gar nicht. Das konnte man vielleicht dann sagen, wenn der Kaiser Peter, zu dessen herausragendsten Fähigkeiten nicht nur das Fach des Stand-up-Comedians nur bedingt gehörte, sondern auch und vor allem so was von nicht das Schnapsen, wenn also ausgerechnet der zum dritten Mal hintereinander mit genau 66 gewann. Oder wenn einen in einer dunklen Ecke des Parteitags ein Wiener Genosse mit schreckensgeweiteten Augen fragte, ob es bei der Erbschaftsteuer vom Babler hoffentlich eh großzügige Ausnahmen für Kleingärten geben würde. Aber man konnte es nicht auf offener Bühne zu einer Rede vom Nehammer sagen, wenn man sich sogar an einem Finger, also der Basisaussstattung für jedes linke Wirtschaftsprogramm, abzählen konnte, dass man die Türkisen nach der Wahl für eine Koalition brauchen würde. Im Idealfall sogar als einigermaßen williger Juniorpartner, also den ohnehin schon mit Abstand beliebtesten Part in einer Regierung.

Nicht, dass man den Michael da falsch verstand. Am allerliebsten wäre ihm natürlich gar keine Koalition gewesen, sondern einfach die gute alte Alleinregierung – so wie bei ihm in Wien halt. Aber es war eben nicht jeder ein Ludwig, und so was wie den Wiederkehr gab es, trotz der Vorspiegelung falscher Tatsachen in seinem Namen, leider auch nur ein Mal. Also musste man sich nach der Decke strecken, und an der hing nun einmal der Nehammer. Und jetzt wusste Michael natürlich, dass die SPÖ eine auch nach innen durch und durch demokratische Partei war. Außerhalb der Wiener Stadtgrenzen neuerdings sogar eine basisdemokratische. Es konnte also jeder tun, wie er wollte, ganz klar. Sogar der Vorsitzende. Zumindest so lange, bis dann halt doch irgendwann der Chef ein Machtwort sprechen musste. Und so, wie die Dinge in der SPÖ lagen und immer liegen würden, war das ja wohl immer noch – er. Und er sagte jetzt: Man muss zu den Schwarzen jetzt nett sein. Und aus.