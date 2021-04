brodnig: Kein Klick nötig!

Oder man sucht nach „Songtext Into my Arms“ – und Google zeigt einem prompt den gesamten Text des Liedes an. Für User ist das oft praktisch. Man muss nicht direkt auf den Wetter-Vorhersage-Anbieter oder eine Songtext-Site klicken, um fündig zu werden. Aber natürlich ist diese Entwicklung für viele Website-Betreiber eine Schreckensnachricht: Sie sind oft darauf angewiesen, dass Menschen ihre Site aufrufen und sie ihnen dort Werbung einblenden und damit den eigenen Dienst finanzieren. Wenn zunehmend Suchanfragen zu gar keinen Website-Aufrufen mehr führen, ist dies bedenklich für den Rest des Webs, der nicht Google gehört.

Die Zahl 64,82 Prozent hat der Online-Marktforschungs- und Suchmaschinen-Experte Rand Fishkin ermittelt. Die Daten umfassen sowohl Suchanfragen von mehr als 100 Millionen Desktop-Computern als auch mobilen Geräten aus dem Jahr 2020. Die Gefahr ist also, dass Menschen zunehmend weniger durchs Web surfen und sich stattdessen vielfach von Google kurze Info-Häppchen einblenden lassen. Der Internetkonzern hat übrigens mittlerweile hierauf geantwortet – und meint, dass es viele Gründe gebe, warum Menschen auf keine Website klicken. Manchmal verfeinern User ihre Suchanfrage: Sie fragen zuerst „Sneaker“ ab und dann „Schwarze Sneaker“. Eine Null-Klick-Suchanfrage kann demnach auch Ausdruck eines Verfeinerns der Suche sein.