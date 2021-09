Die Impflotterie im Freistaat Burgenland wird ein überwältigender Erfolg werden, das ist eigentlich jetzt schon klar. Kaum hatte sich herumgesprochen, dass demnächst in den Weiten Pannoniens gleich neben dem Parndorfer Outlet das Casino Doskozil eröffnet, begann es in den Internet-Echokammern der Impf-Verweigerer auch schon rund zu gehen wie nicht gescheit. Und es hat bis jetzt nicht mehr aufgehört! Wangen und Kabel glühen, Abertausende werfen gerade ihre Skepsis über Bord und lösen einen Tsunami der Hoffnung aus. Auf einen Farbfernseher. Oder gar einen Opel Corsa? Wenn sich das nicht in einem satten Plus in der Quote niederschlägt, dann weiß ich auch nicht. Da wird es noch ordentlich schnalzen hinter dem Komma!

Auch die immer niederschwelligere Niederschwelligkeit des Impfangebots trägt ja immer immenser zur Immunisierung bei. Die niederschmetternde Niederlage des Nichtimpfens ist nur mehr eine Frage der Zeit – und die haben wir ja bekanntlich. Weshalb die Politik ihre Taktik der entschlossenen Totstreichelung von Impfskepsis im fortgeschrittenen Stadium natürlich unbedingt weiterverfolgen muss, da sind auch wir dafür, da passt kein Blatt Papier zwischen uns. Auch wir würden niemals an solche Gemeinheiten denken, wie um Beispiel aus den beliebten G-Drillingen zumindest einmal Zwillinge zu machen. Oder am Ende an noch Herzloseres!