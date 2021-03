Christian Rainer: Ballhauspopulismus

Bundeskanzler gegen EU-Kommission, Österreich gegen die Welt. Wer hat recht? Es spricht nicht wenig (also viel) dafür, dass die EU recht hat. In jenem Komitee sitzt Österreichs oberster Impfstoff-Beschaffer persönlich. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass in Brüssel in „Basar“-Manier Bargeld zwischen dem niederländischen Premierminister (ein Freund unseres Kanzlers übrigens) und börsennotierten Konzernen verschoben wird.

Aber es geht gar nicht darum, wer schlussendlich recht hat. Vielmehr geht es um die Art und Weise, in der Österreich sich derzeit der Welt (und den Österreichern) präsentiert: populistisch. Rein formal: Der Bundeskanzler beruft Hals über Kopf eine Pressekonferenz ein. Dort äußert er einen schwerwiegenden Verdacht gegen die höchsten Repräsentanten der Europäischen Union (strafrechtlich relevante Vermutungen inklusive). Dieser Verdacht beruht nach eigener Auskunft auf Augenschein (kleines Einmaleins) und Vermutungen. Er selber, so Kurz, habe keinen Einblick in die Verträge, er habe auch nicht bei dem zuständigen österreichischen Beamten nachgefragt. Ist das eines Regierungschefs im westlichen Europa würdig?