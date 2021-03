Experten: Kein Zusammenhang zwischen AstraZeneca-Impfung und Thrombosen

Personen, denen eine Impfung mit der Vakzine bevorsteht, fragen sich logischerweise, ob sie nun ein unvertretbar hohes Risiko eingehen. Um eine zuverlässige Antwort geben zu können, muss zunächst geklärt sein, ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und den Komplikationen besteht. Eine letztgültige Klärung steht noch aus, doch inzwischen kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Am Freitag dieser Woche veröffentlichte das deutsche Science Media Center Einschätzungen der Sachlage von zwölf deutschen und britischen Experten. Die Wissenschafter kamen unisono zum Schluss: Ein Zusammenhang ist noch nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich.

Diese Ansicht beruht auf einer Bewertung jener europäischen Behörde, die Fälle von möglichen Nebenwirkungen von Arzneimitteln prüft: des Pharmakovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) der europäischen Arzneimittelagentur EMA. Wie kann man aber zur Einschätzung gelangen, dass ein Kausalzusammenhang unwahrscheinlich ist? Schließlich lässt sich nicht in jedem einzelnen Fall unzweifelhaft herausfinden, was tatsächlich zu einer Thrombose geführt hat. Man kann aber eine andere Methode anwenden: Man kann zwei Datensätze vergleichen: erstens, wieviele Menschen im Zuge der Impfungen eine Thrombose erlitten haben. Und zweitens, wieviele Personen üblicherweise an Thrombosen erkranken – also ganz ohne Impfung in einem durchschnittlichen Jahr. Und dabei zeigt sich: Es ist keine Häufung der Erkrankungszahlen unter Geimpften im Vergleich zur Gesamtbevölkerung festzustellen – eher im Gegenteil.