Ich finde: Diese acht Millionen Menschen sind erstaunlich gelassen mit dem noch nie Dagewesenen umgegangen. Man bedenke, was da gleichzeitig bewältigt werden musste! Zuvorderst stand unmittelbare gesundheitliche Bedrohung, also die Angst, man würde selber erkranken oder die Familie, Eltern würden sterben. An zweiter Stelle der Lebensveränderung kam der Lockdown: generelle Ausgangssperren, keine Auslandsreisen, keine Gastronomie und Hotellerie, keine Geselligkeiten, null Kultur, Masken. Ein Spezialfall für das halbe Land: Kinder, Jugendliche und Eltern ohne Kindergärten, Schulen, Universitäten. Zuletzt: krachende Unternehmen, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Sorge um die ökonomische Zukunft.

Dennoch wuchsen sich die Demonstrationen nicht zum Flächenbrand aus. Die Drohkulisse der Exekutive reichte in der Regel, um Gewalt zu verhindern. Echte Einschüchterung als Mittel der Generalprävention war nicht vonnöten. Die Solidarität zwischen Schichten und Generationen ging nicht in die Brüche. Die Kritik an der Politik, den Medien und der Wissenschaft – auch an Coronaleugnern und Impfgegnern – blieb zivilisiert. Ein guter Gradmesser für die Stimmungslage der Menschen ist der Zuspruch zu radikalen Parteien: im vergangenen Jahr eher Fehlanzeige, der Zugewinn der FPÖ hielt sich in schmalen Grenzen.

Die Österreicherinnen und Österreicher trugen die Maßnahmen mit, sie waren sehr vernünftig.

Ein Teil dieser Vernunft geht auf das Konto der Politik in der buchstäblichen Wortbedeutung: „Koste es, was es wolle.“ Jedes drohende Aufbegehren wurde mit Milliar- den Euro und Staatsschulden niedergehalten. Wie also hat die Politik das kaum Steuerbare gemanagt?