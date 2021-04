Rudolf Anschober im Porträt: Der Getriebene

Das stille Leiden der Basis



"Die größere Partei fährt immer ein bisschen Schlitten mit der kleineren",seufzt die Wiener Gemeinderätin Jennifer Kickert. Sie muss es wissen: In Wien wurden die Grünen trotz Rekordwahlergebnis von der SPÖ aus der Stadtkoalition gekickt und durch die NEOS ersetzt. So pragmatisch und abgeklärt wie Kickert denkt nicht jeder Grüne. Bei manchen wächst nach einem Jahr Regierungsbeteiligung die Sehnsucht, die Grünen mögen doch einmal ordentlich auf den Putz hauen und gegen die ÖVP aufmucken. Dafür ist Anschober freilich der denkbar ungeeignete Mann: Er symbolisiert den Prototyp des ewig Nachgiebigen, der Attacken durch die ÖVP immer mit der Aussage "Wir arbeiten im Team gut zusammen" pariert. Parteifreunde halten ihm zugute, "dass er Ruhe bewahrt, wo andere aufgescheucht Hektik verbreiten" (Vizeklubobfrau Ewa Ernst-Dziedzic).



Doch die Beschwerden häufen sich. Die Grünen kämen mit ihren Themen und Erfolgen nicht durch. Keiner rede über die beschlossenen Maßnahmen gegen "Hass im Netz",die Pensionsreform zugunsten von Frauen oder dass im Klimapaket mehr Mittel zur Verfügung stehen als ursprünglich im Koalitionspakt festgelegt. Dass man sich-dank Corona-mit Umweltschutzmaßnahmen aus der Krise hinausinvestiere, sei ein Verdienst der Grünen, sagt Stefan Kaineder, Landesrat der Grünen in Oberösterreich. In den sozialen Medien ruft er auf zum Engagement für die Flüchtlinge: "700 Betten in Oberösterreich sind frei. Die Betten bezogen, die Zimmer geheizt. Lassen Sie uns helfen, wir haben Platz",fordert er mit gewisser Eindringlichkeit. Auf seiner Website heißt es: "Grüne Politik ist eine Liebeserklärung an die Welt".Nun ja, in Oberösterreich befinden sich die Grünen bereits im Wahlkampf: Die Landtagswahlen im Herbst werden eine Nagelprobe für die Grünen sein.



Das harte Nein von Regierungspartner ÖVP zur Aufnahme von Kindern wirkt auf sie wie ein bewusst hineingetriebener Stachel, der zermürben, ihre Wähler frustrieren soll. Einige Grün-Abgeordnete waren selbst Flüchtlinge und stimmten im Parlament mit zusammengebissenen Zähnen gegen Anträge zur Aufnahme von Flüchtlingen. "Unsere große offene Wunde sind die Flüchtlingslager in Griechenland", sagt Ewa Ernst-Dziedzic. Privat engagieren sich Grün-Politiker wie eh und je für Flüchtlinge, übernehmen Patenschaften, spenden, helfen in NGOs mit. Doch die große Politik dazu, die fehlt. "Da fragt man sich manchmal: Ist das die Regierungsbeteiligung wert?", sinniert die Wiener Grüne Viktoria Spielmann.



Wie genau die grünen Regierungsmitglieder "Druck auf die ÖVP ausüben",ist nicht bekannt. Auch Ideen für Vermögens-und Erbschaftssteuern, die sich im grünen Parteiprogramm finden, werden selten mit Verve geäußert. "Ich erwarte mir bei der Finanzierung der Krise starke Akzente: In der Sozialpolitik, bei Vermögenssteuern", urgiert Spielmann. Vermutlich werden solche Forderungen erst in Wahlkämpfen wieder hervorgeholt.



Über eine schlagkräftige Parteiorganisation verfügten die Grünen noch nie. Doch jetzt ist selbst interessierten Politikbeobachtern nicht geläufig, wo sich die grüne Parteizentrale befindet. Ein kleines Klingelschild am Eingang zu einem gesichtslosen Büroturm am Rande des 3. Wiener Gemeindebezirks weist in das Hauptquartier der Parlamentspartei.



Mit großer Entschlossenheit wird allerdings an einer zentralen Kommunikationsstrategie gearbeitet. Man hat Lunte gerochen. Man würde sich in dieser Hinsicht gern so effektiv aufstellen wie die ÖVP. Ob das der grünen Seele guttut?