Christian Rainer: Die Vergewaltigung der Pressefreiheit

Die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors am Dienstag dieser Woche widerspricht zentralen Werten westlicher Demokratien. Diese Werte sind Errungenschaften der Menschheit. Sie wurden in den vergangenen Jahrhunderten den jeweiligen Herrschaftsstrukturen abgetrotzt.

Angesichts dieser pathetisch klingenden Worte werden Sie verstehen, dass ich in diesem Text keine Wahlempfehlung für den einen Kandidaten oder die andere Kandidatin abgebe. Ja, ich habe eine Idee davon, wer von den drei oder vier ernsthaften Bewerbern am besten geeignet ist, dieses durch Meinungsmacht und ökonomisches Gewicht immens bedeutende Unternehmen zu führen. Ich halte es auch für eine Absurdität, dass sich keine Spitzenkraft von außen für das Amt beworben hat, was freilich durch die hier geschilderten Zustände bedingt ist: Er oder sie hätte keine Chancen. Und schließlich erlaube ich mir bei aller Hochachtung vor den Kollegen Thomas Prantner, Lisa Totzauer, Roland Weißmann und Alexander Wrabetz diese Bemerkung: Wer im ORF über viele Jahre so weit aufgestiegen ist, dass er nun als potenzieller Amtsinhaber gehandelt wird, ist selbst Teil und Förderer jenes Systems, das ich hier kritisiere.